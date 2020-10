Ambrosini: “Alla Juve servono subito risultati. La presenza di Ronaldo è fondamentale”

TORINO- Massimo Ambrosini, ai microfoni de Il Mattino, ha parlato della situazione in casa Juve: “I bianconeri devono trovare il filo appena possibile. Servono basi solide come per ogni progetto che inizia. Pirlo? Tutte le squadre in estate si sono allenate poco, non ha avuto molto tempo per lavorare. Logico si vada per tentativi, ma servono subito i risultati in una grande squadra. Ronaldo? La sua presenza è fondamentale, visto anche che Kulusevski e Chiesa hanno esperienza internazionale pari a zero”.