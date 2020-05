Alex Telles si allontana dalla Juve: Psg sempre più vicino

TORINO- Il futuro di Alex Sandro, al momento, è ancora un grande punto interrogativo. Il terzino non è ufficialmente sulla lista dei cedibili ma, in caso di buona offerta in arrivo, la Juve potrebbe pensare ad una sua partenza. Tra i profili valutati per sostituirlo c’è quello dell’ex interista Alex Telles che, però, sarebbe al momento molto lontano dal club bianconero. Come riferito da Le10Sport, infatti, il laterale italo-brasiliano sarebbe vicino al Psg, che ha da tempo avviato i contatti con il Porto e l’entourage del ragazzo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<