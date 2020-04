Alex Telles, Psg in vantaggio sulla concorrenza

TORINO- Visto il futuro ancora incerto di Alex Sandro, la Juventus è al lavoro alla ricerca di un terzino sinistro da regalare a Maurizio Sarri. Tra i nomi accostati al club bianconero in queste settimane c’è anche quello di Alex Telles, in uscita dal Porto. Come riportato dai media brasiliani, però, l’ex Inter e Galatasaray sarebbe diretto verso il Psg, che avrebbe superato la concorrenza, oltre che della Juve, di Chelsea, Leicester e Barcellona. Operazione che potrebbe concludersi sulla base di 25 milioni di euro.

