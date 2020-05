Alessio: “Stagione di Sarri positiva, Conte decise da solo di lasciare la Juve”

TORINO- Angelo Alessio, ex calciatore e vice-allenatore della Juventus, ha parlato del club bianconero ai microfoni di calciotoday.it: “Sarri ha avuto qualche difficoltà, ma a dispetto di ciò è primo in classifica e agli ottavi di Champions League. Al momento la sua stagione è positiva e la Juve sembra aver fatto un’altra scelta corretta. Conte? Non so cosa sia successo in quel luglio del 2014, noi dello staff non sappiamo nulla. Se sia stata una scelta giusta non si può dire, ma la Juve ha continuato a vincere sulla linea tracciata da Antonio. Inter? Non si è mai negato questa possibilità, è un professionista. Alcuni tifosi juventini saranno delusi, ma la sua scelta va rispettata”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<