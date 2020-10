TORINO- Come riportato dalla stampa tedesca, il Bayern Monaco non ha intenzione di lascir andare via David Alaba a parametro zero senza un ultimo tentativo di rinnovo. Il terzino austriaco va in scadenza la prossima estate e ha attirato su di sè le attenzioni di tante big europee (Juventus inclusa), ma il club bavarese proverà a proporre un’ultima allettante offerta per convincerlo a prolungare.