Alaba, diversi estimatori in Premier. E il Bayern…

TORINO- La permanenza di Alex Sandro alla Juventus è ancora un grosso punto interrogativo e la Juventus si sta guardando intorno in cerca di sostituti. Il nome più ambito è sicuramente quello di David Alaba che, dopo una vita al Bayern Monaco, sarebbe pronto a cambiare divisa dalla prossima stagione. Come riportato dal Daily Mirror, il club bavarese non si opporrebbe ad una cessione del laterale austriaco, cercato anche da diversi club di Premier League.

