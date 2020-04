Agnelli sulle indennità UEFA: “Liquidità necessaria per i club”

TORINO – L’UEFA ha recentemente deliberato il pagamento delle indennità per 70 milioni di euro ai club membri della federazione. Andrea Agnelli, in qualità di presidente ECA, ha parlato del provvedimento: “Un’iniezione di liquidità nei conti dei club è assolutamente necessaria ed è il risultato del lavoro congiunto di ECA e UEFA per la salvaguardia delle società in un momento in cui è minacciata la loro stessa esistenza, oltre che la continuità aziendale. La salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, ma garantire un sostegno finanziario, legale e regolamentare prima di riavviare il calcio in Europa, era di fondamentale importanza per l’ECA e i suoi membri”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<