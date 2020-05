TORINO – Il futuro di Riccardo Orsolini potrebbe tingersi nuovamente di bianconero. Ma nel frattempo per lui c’è il Bologna, e anche un interessamento del Napoli. A tal proposito ha parlato il suo agente, Donato Di Campli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Gli interessamenti fanno piacere, ma Riccardo sta benissimo a Bologna, credo che resterà li. Non voglio creare illazioni, e poi, in questo periodo di emergenza non è nemmeno il momento di parlare di mercato”