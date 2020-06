Ag.Mandragora: “Vedremo se la Juve utilizzerà la recompra. Roma? Non abbiamo avuto contatti diretti”

TORINO- Luca De Simone, procuratore di Rolando Mandragora, ha parlato del possibile futuro del suo assistito ai microfoni di Teleradiostereo: “La Juve ja un’opzione per la reompra, vedremo ora se sarà utilizzata. Uno come Rolando difficilmente si trova in giro. In poco tempo è diventato un giocatore importante anche in ottica Nazionale. Roma? Non abbiamo mai avuto contatti diretti, sottoscrivo quanto detto dal loro ds Petrachi. Probabilmente le due squadre ne avevano parlato a gennaio, ma poi per vari motivi non se ne è fatto nulla”.

