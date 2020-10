TORINO – Silvano Martina, agente dell’attaccante giallorosso Edin Dzeko, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportItalia, dove ha parlato anche della trattativa sfumata per il bosniaco in bianconero.

“Non si è trovato accordo col Napoli con Milik e la Juve ha preso altro. Giocatore tranquillo? Non lo so, non lo sento da 10 giorni”.