Calciomercato Juventus, ultime notizie: boom, già bloccato un campione?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato della Juventus si è chiuso con 5 colpi in entrata molto importanti. A Torino infatti sono sbarcati Kulusevski (già acquistato lo scorso gennaio), Arthur, McKennie, Morata e Chiesa. Nomi pesanti, che di certo raccontano di una Juve rinforzata. Anche sul fronte delle uscite Paratici è riuscito a centrare quasi tutti gli obiettivi, piazzando diversi giocatori. Ma il lavoro, nonostante il mercato sia ormai chiuso, non è finito. Qualche lacuna e qualche situazione ancora da sistemare c’è, sia in entrata che in uscita.

Il CFO bianconero infatti non molla alcuni obiettivi che ha seguito per tanto tempo ma che non è riuscito a raggiungere nella sessione di calciomercato appena conclusa. Tra questi, c’è sicuramente anche un vecchio pallino della Juventus che il club bianconero ha inseguito a lungo: Houssem Aouar. Durante l’estate si è riaccesa la fiamma per il centrocampista francese classe ’98, che però è rimasto a Lione a causa delle alte richieste economiche del presidente Aulas. Capitolo chiuso? Niente affatto. Anzi, Paratici potrebbe aver già preparato il terreno per un futuro affondo.

La cessione di Mattia De Sciglio al Lione infatti, potrebbe aver garantito alla Juventus una sorta di corsia preferenziale per Aouar, che sarà sicuramente tra i pezzi pregiati del panorama europeo che infiammeranno le prossime sessioni di calciomercato. Il gioiello francese piace tanto alla Juve e al suo allenatore, ma anche a molti altri top club del calibro di PSG, Arsenal e Real Madrid. Staremo a vedere, ma intanto Paratici si è già giocato la carta De Sciglio per tentare di bruciare l'agguerritissima concorrenza e "prenotare" il colpaccio Aouar. Ma non c'è solo lui nella lista della spesa bianconera per il futuro. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: nel mirino ben 13 grossi obiettivi!