Ag. Bernardeschi: “Vuole restare alla Juventus”

TORINO – Federico Bernardeschi è uno dei tanti bianconeri a non essere totalmente certo del suo futuro in bianconero. A parlare della volontà del giocatore è Beppe Bozzo, che alla Gazzetta dello Sport rivela: “Federico è contento alla Juve, vuole restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone”.