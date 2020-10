Adani: “Lucescu trattava Pirlo in maniera differente”

TORINO – L’ex calciatore Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere di Brescia, dove ha parlato anche del rapporto tra Lucescu e Pirlo.

“Andrea sapevamo che sarebbe diventato forte, ma nessuno lo conosceva: era ancora in un’incubatrice. Andrea era gracile e timido. Sembrava un bambino, ma aveva già dentro di sé le conoscenze. E credo che Lucescu abbia visto in lui proprio questo, al di là del futuro, del talento o del ruolo. Quando si allenava con noi, non lo trattava come un padre, ma come un nonno: normalmente noi giovani venivamo massacrati da Mircea, ma con Pirlo aveva un atteggiamento diverso, lasciava che vivesse il suo tempo in mezzo ai grandi”.