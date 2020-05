Accadde oggi: un anno fa finiva l’avventura bianconera di Allegri

TORINO- Esattamente un anno fa, con un comunicato ufficiale, la Juventus annunciava la decisione di separarsi da Massimiliano Allegri dopo cinque anni. Colpa di una stagione sottotono, che aveva portato all’eliminazione dalla Champions, vero grande obiettivo dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, ai quarti di finale contro il sorprendente Ajax. Il “solo” scudetto (quinto per il tecnico livornese in cinque anni) non bastò a salvargli la panchina, affidata poi quasi un mese dopo a Maurizio Sarri.

