Accadde oggi: tripletta al Bayern, Ronaldo arriva a quota 100 in Champions League

TORINO- Cristiano Ronaldo e la Champions League hanno un rapporto speciale, tanto è vero che nella bacheca del campione portoghese si possono contare ben 5 coppe dalle grandi orecchie. Non solo trofei però, ma anche numerose reti, che lo hanno portato ad essere il miglior marcatore nella storia della competizione. Proprio oggi, tre anni fa, Cr7 raggiungeva quota 100 gol in Champions, abbattendo il Bayern Monaco ed aiutando il Real Madrid ad approdare in semifinale, prima della trionfale gara di Cardiff con la Juve.

