Accadde oggi: Ronaldo raggiunge i 50 gol nelle fasi ad eliminazione diretta della Champions

TORINO- Quello tra Cristiano Ronaldo e la Champions League è un rapporto che dura da ormai più di un decennio, in cui il portoghese ha arricchito la sua bacheca di ben 5 coppe dalle grandi orecchie. Tre anni fa, per Cr7, arrivava il quarto successo in carriera a Cardiff contro la Juventus, in una finale raggiunta dopo aver eliminato l’Atletico Madrid in semifinale. Mattatore del match di ritorno contro i colchoneros, giocato esattamente tre anni fa, fu proprio il numero 7, che realizzò la sua settima tripletta nella massima competizione europea, toccando anche i 50 gol nelle fasi a eliminazione diretta (primo in assoluto a riuscirci).

