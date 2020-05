Accadde oggi: l’ultima gara in bianconero di Del Piero

TORINO- Nella giornata di oggi, in casa Juventus si ricorda un anniversario triste ma, allo stesso tempo, molto speciale: l’ultima gara ufficiale con la casacca bianconera di Alessandro Del Piero. L’ex numero 10, nella vittoria per 3-1 contro l’Atalanta, aveva giocato la sua ultima partita in serie A, ma l’ultima presenza ufficiale arrivò nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, vinta dagli azzurri con il risultato di 2-0. “Pinturicchio” lasciò così la Vecchia Signora dopo 705 presenze ufficiali e 290 gol.

