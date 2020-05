Accadde oggi: la Juve stende il Cagliari, è il primo scudetto dell’era Conte

TORINO- Sono ormai passati nove anni da quel giorno, ma la Juventus e i suoi tifosi ricordano sempre con piacere il momento della vittoria del primo scudetto dell’era Conte. A Trieste (vista l’impossibilità di giocare al Sant’Elia), i bianconeri batterono per 2-0 il Cagliari grazie alla rete di Vucinic e all’autogol di Canini, mentre a San Siro l’Inter si impose 4-2 nel derby contro il Milan, decretando l’uscita dai giochi scudetto per i rossoneri. Per la Vecchia Signora era quello il primo scudetto dopo gli anni di Calciopoli, il ritorno dalla Serie B e le difficili annate dei settimi posti, anche se quasi nessuno si sarebbe aspettato che quel ciclo potesse durare ancora dopo ben 9 anni.

