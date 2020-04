Accadde oggi: la Juve batte la Fiorentina e dà il via alla festa scudetto

TORINO- In questo difficile momento per l’Italia, la Juventus ha voluto regalare un sorriso ai propri tifosi tramite i canali social ufficiali. Un anno fa esatto, infatti, i bianconeri conquistavano il loro ottavo scudetto consecutivo superando con il risultato di 2-1 la Fiorentina. Alex Sandro e un autogol di Pezzella rimontarono l’iniziale svantaggio causato da una rete di Milenkovic, dando il via alle celebrazioni per quello che è stato il quinto ed ultimo scudetto dell’era Allegri:

