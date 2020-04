Accadde oggi: Higuain stende l’Inter e avvicina la Juve al settimo scudetto consecutivo

TORINO- Come ricordato dalla Juventus tramite i propri canali social, ricorre oggi il secondo anniversario della vittoria per 3-2 in casa dell’Inter, che avvicinò la squadra allora allenata da Allegri al suo settimo scudetto consecutivo, grazie anche al ko del Napoli a Firenze del giorno dopo. A decidere la sfida fu il colpo di testa di Gonzalo Higuain nei minuti finali della gara, dopo una partita giocata a viso aperto dalle due squadre e ripresa dai bianconeri nei minuti finali, grazie anche alla rete del 2-2 di Cuadrado. Di Mandzukic, Icardi e autogol di Barzagli le altre marcature:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<