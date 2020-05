Accadde oggi: Higuain stende il Monaco, Juve a un passo da Cardiff

TORINO- Altro anniversario importante in casa Juventus, visti che sono passati ormai tre anni dal successo in casa del Monaco che regalò mezzo biglietto per Cardiff, dove si disputò la finale di Champions del 2017. In terra francese fu Gonzalo Higuain il grande mattatore dell’incontro con una doppietta (un gol per tempo), che spinse i bianconeri alla sfortunata sfida contro il Real in finale, persa per 4-1. Due gol da vero centravanti che fecero infuocare il settore ospiti del “Louis II”.

