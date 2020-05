Accadde oggi: 4-0 al Milan in finale, la Juve conquista la sua tredicesima Coppa Italia

TORINO- Esattamente due anni fa, la Juve conquistava la sua tredeicesima (e per ora ultima) Coppa Italia, la quarta di fila della gestione Allegri. In un’Olimpico tutto esaurito i bianconeri stendono per 4-0 il Milan dell’allora ex Bonucci. Le reti vengono messe a segno tutte nella ripresa e portano la firma di Benatia (doppietta, sfruttando un errore di Donnarumma), Douglas Costa e autorete di Kalinic. A giocare tra i pali in quell’occasione fu Gigi Buffon, per quella che doveva essere la sua ultima presenza in questa competizione.

