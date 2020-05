TORINO – Il 5 maggio 2002 è una delle date storiche del calcio italiano. Ricordo gioioso per i tifosi bianconeri, un po’ meno per quelli di fede nerazzurra. Gli incontri tra Juventus e Udinese e tra Lazio e Inter decisero quel campionato all’ultima giornata. Oggi, nessun giocatore delle quattro squadre coinvolte è ancora in attività. Nessuno a parte Emre Belozoglu, che a 39 anni non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo, e compare nella rosa del Fenerbahce.