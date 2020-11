TORINO – Non sono mancate le emozioni nel match di ieri sera a San Siro tra Hellas Verona e Milan. Per gli scaglieri sono andati a segno Barak e un autogol di Calabria, mentre per i rossoneri un autogol di Magnani e un colpo di testa di Ibrahimovic a pareggiare i conti negli ultimi 5 minuti della gara.