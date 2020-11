Sconcerti: “L’Inter non è in crescita e non ci sono miglioramenti. Sbagliato dire che non c’è futuro?”

TORINO – Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato dell’Inter di Conte attraverso il suo editoriale per il Corriere della Sera: “Ha deciso alla fine un errore grave di Hakimi che è la fotografia corretta dell’Inter, dove non c’è difesa. Hakimi è a metà campo, sbaglia, ma tra lui e Handanovic restano trenta metri in cui non c’è nessuno. È lì il vuoto storico di questo nuovo anno, il vero fantasma. Nessuno vuole mettere fretta all’Inter, ma ha 7 punti meno in campionato ed è ultima nel girone di Champions. Non c’è crescita, non ci sono miglioramenti, non c’è apporto reale dai nuovi. Può Conte raccontarci le sue impressioni su questo inizio di stagione? È sbagliato dire che non c’è futuro?”.