Roma, Mkhitaryan: “Classifica? Possiamo arrivare dove vogliamo”

TORINO – L’attaccante della Roma, Henrik Mkhitaryan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la tripletta e la vittoria contro il Genoa: “Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione e abbiamo sbagliato, meno male che abbiamo segnato prima di andare nello spogliatoio. Ringrazio i miei compagni per la bella partita, nel secondo tempo abbiamo mostrato personalità e abbiamo vinto la partita nonostante qualche difficoltà. Ho parlato con Dzeko e mi ha detto che dovevo segnare. Abbiamo bisogno di lui, speriamo torni prestissimo, ogni giocatore è importante per noi. Dove può arrivare la Roma? Se parliamo della squadra sì, abbiamo qualità e i giocatori buoni. Possiamo arrivare al livello che vogliamo: lavoriamo bene e tanto, faremo di tutto per arrivare dove vogliamo”.