Pulcini: “Ridicolo che Immobile venga etichettato come “untore””

TORINO- Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio (prossima avversaria della Juve in campionato), ha parlato della situazione in casa biancoceleste ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Ridicolo indicare Immobile come untore, abbiamo avuto altri due casi debolmente positivi che poi si sono rivelati negativi. Ho chiesto alla Uefa di uniformare i test e come si fa nel doping di avere delle contro-analisi, per avere una sicurezza. Per la UEFA, anche chi è positivo al gene N va isolato, mentre in Italia può giocare”.