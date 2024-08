Occhiali improponibili, giacche rivedibili e non solo: quando calcio e moda non vanno d’accordo

Spesso i calciatori hanno esagerato con la loro stravaganza

STRAVAGANZA

Che i calciatori siano eccentrici ed eccessivi è cosa risaputa, ma certe volte si tende proprio a esagerare. Look troppo stravaganti, quasi imbarazzanti, che hanno acceso la fantasia dei tifosi che hanno puntualmente criticato le scelte dei loro beniamini. Non sempre i calciatori hanno buon gusto nel vestirsi, tutt'altro…

HARRY POTTER

Prima di sedersi su una panchina, Vincenzo Montella ha lavorato come opinionista televisivo. Questi occhiali, in pieno stile Harry Potter, sono stati il bersaglio di molti tifosi.

NEO BIANCONERO

Particolare l'abito con cui si è presentato alla Juve, ma mai quanto l'abbigliamento che Dani Alves ha fatto vedere nella sua avventura a Barcellona.

CHE GIACCA…

Come presentarsi nel peggiore dei modi a ritirare il Pallone d'Oro? Chiedete a Leo Messi, saprà sicuramente consigliarvi la giacca più adatta.

SHOPPING

Accompagnato dalla bellissima Melissa Satta, Kevin Prince Boateng ha deciso di fare shopping con un abbigliamento.. come dire, "rivedibile".

LA GONNA

Avete mai visto un calciatore con la gonna? Niente kilt, l'ex Lazio Djibril Cissé ha deciso di vestirsi così per una "serata". Gusti assai particolari.

IN FAMIGLIA

Radja Nainggolan, in compagnia di moglie e figlia in giro per Roma, riesce ad accoppiare i suoi capelli bizzarri a un look decisamente “stravagante”. Complimenti Radja!