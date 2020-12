Non solo Juve – Ibra e Kjaer out contro il Genoa

TORINO – Nella giornata di domani la Juventus affronterà una sfida delicata in casa contro l’Atalanta, ma anche le dirette avversarie in campionato dovranno giocare partite complicate. Questo è il caso anche del Milan, capolista in Serie A e rivale dei bianconeri nella corsa al titolo. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer saranno ancora out per il Genoa. Dopo l’allenamento di oggi a Milanello, Stefano Pioli ha scelto di non convocarli e di farli riposare ancora, per farli riprendere dall’infortunio. Ancora una volta, dunque, il Milan dovrà fare a meno di questi due giocatori. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<