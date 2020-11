Non solo Juve – Disavventura in Germania per il Paris Saint Germain

TORINO – Ha vissuto una vera e propria disavventura in Germania il Paris Saint Germain: infatti, oltre ad aver perso 2-1 in Champions League nella gara contro i padroni di casa del Lipsia, 11 giocatori del club transalpino sono rimasti coinvolti in una spiacevole situazione. Questi calciatori sono rimasti bloccati in ascensore per circa un’ora, fino a che non sono stati salvati dai vigili del fuoco teutonici. Tra i protagonisti di questo evento anche l’ex attaccante della Juventus Moise Kean, che si è trasferito al PSG la scorsa estate.