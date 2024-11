Non solo Ibra… Gli svedesi del nostro calcio

Rassegna dei talenti che dalla Svezia hanno fatto fortuna in Serie A

SVEZIA

Lo spareggio con la Svezia, valido per a qualificazione a Russia 2018 sta diventando un incubo per l’Italia. Sono però tantissimi i giocatori svedesi che hanno fatto sognare le nostre squadre. Il più famoso degli ultimi anni è senz’altro Zlatan Ibrahimovic, campione d’Italia con le maglie di Juventus, Inter e Milan. Ibra, vittima di un infortunio, sta sperando che i suoi compagni riescano ed eliminare gli azzurri, così da poter giocare il prossimo Mondiale, che potrebbe essere l’ultimo della sua carriera. >>>VAI AL PROSSIMO

RECORDMAN

Gunnar Nordahl è stato fino a poco tempo fa il secondo miglior marcatore della storia della Serie A. 225 gol in 291 presenze il record della leggenda del Milan. >>>VAI AL PROSSIMO

MILAN

Nils Liedholm è stato uno dei centrocampisti più forti degli anni ’50, e uno dei migliori svedesi in assoluto. Quattro volte campione d’Italia con il Milan. Da allenatore ha vinto lo Scudetto sulle panchine di Milan e Roma. >>>VAI AL PROSSIMO

JUVENTUS

Olof Mellberg arrivò alla Juventus dall’Aston Villa. Capace di collezionare diverse presenze in Champions League in una Juve che si stava rialzando dopo Calciopoli. >>>VAI AL PROSSIMO

JUVENTUS

Kurt Hamrin ha collezionato 400 presenze e segnato 190 gol in Serie A tra il 1956 ed il 1971. Alla Juventus rimase un anno solo, non per sue mancanze, ma perchè all’epoca si potevano schierare al massimo due stranieri. I bianconeri gli preferirono Sivori e Charles. >>>VAI AL PROSSIMO

DELUSIONE IN PORTA

Magnus Hedman, portiere della nazionale svedese nei primi anni del 2000, dopo buone stagioni al Coventry e tre anni da riserva nei Celtic arriva in Italia per sostituire Scarpi e salvare il derelitto Ancona “vintage” di Ganz, Hübner e Jardel. Perde subito il posto in favore di Marcon. >>>VAI AL PROSSIMO

LEGNA A CENTROCAMPO

Non ha deluso le attese in Italia il centrocampista Klas Ingesson, passato per Bari, Bologna e Lecce nella seconda metà degli anni novanta. Arriva in Puglia per indossare la maglia del Bari dallo Sheffield Wednesday: duro a centrocampo e pericoloso negli inserimenti. Importante anche nel Bologna di Signori, chiude a Lecce una carriera di ottimo livello. >>>VAI AL PROSSIMO

DIECI NERAZZURRO

Trequartista col vizio del gol, Skoglund è una delle stelle di un’Inter Campione d’Italia due volte di fila (’53 e ’54). Abile dribblomane e dal piede mancino fatato, è tra i protagonisti di Svezia ’58 >>>VAI AL PROSSIMO

STELLA A PARMA

Tomas Brolin nell’estate del 1990 passa al Parma, società italiana dove negli anni diventa una delle colonne della squadra di Nevio Scala. Con la maglia del Parma il centrocampista offensivo svedese colleziona oltre 130 presenze mettendo a segno 20 reti, prima di lasciare l’Italia per trasferirsi al Leeds United. >>>VAI AL PROSSIMO

BANDIERA BERGAMASCA

Glenn Stromberg nel 1984 si è trasferito in Italia, all’Atalanta, dove ha chiuso la carriera nel 1992, dopo aver annunciato il suo ritiro a febbraio dello stesso anno e dopo otto stagioni. Con l’Atalanta ha totalizzato 185 presenze e 15 gol in Serie A e 34 presenze e 3 gol in Serie B. >>>VAI AL PROSSIMO

Albin Ekdal viene acquistato dai dirigenti della Juventus per 600 000 euro, dopo un paio di stagioni nella rosa bianconera viene prima ceduto in prestito al Siena, poi passa in comproprietà al Bologna che però non lo riscatta, lasciandolo alla Juve. Il suo cartellino viene acquistato dal Cagliari, dove giocherà fino al 2015 prima di lasciare l’Italia per andare all’Amburgo in Bundesliga.