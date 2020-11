Milan, Pioli: “Dobbiamo crescere anche attraverso questa pesante sconfitta”

TORINO – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Lille: “Cresceremo anche attraverso queste partite. Abbiamo incontrato una squadra forte e ci siamo complicati la vita dopo non aver cominciato male la partita. Non siamo riusciti a essere pericolosi come volevamo, e una volta andati in svantaggio abbiamo concesso qualche spazio di troppo. Come sempre valutando la prestazione, le cose positive e quelle negative. Per la prima volta dopo tanto tempo saranno più quelle negative, ma abbiamo grande consapevolezza delle nostre qualità. Impareremo anche da questa prestazione”.