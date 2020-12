Calciomercato Juventus, due colpi a gennaio? Ecco chi può arrivare

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Gennaio si avvicina e la sensazione è che potrebbe portare in dote diverse sorprese per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Innanzi tutto ci sarà da capire chi lascerà Torino, visto che le porte della Continassa sono sempre aperte e la Juve ha l’idea di cedere qualcuno. Sia per abbattere il monte ingaggi che per incassare qualcosa e far posto in rosa ad eventuali colpi in entrata. I nomi in bilico sono quelli di Ramsey e Bernardeschi, mentre per Khedira l’addio ormai pare scontato. Occhio sempre anche alla situazione Dybala, che continua a tenere tutti col fiato sospeso. Per quanto riguarda gli acquisti invece, potrebbero arrivarne anche più di uno.

Già perché la rosa bianconera ha delle lacune in più zone del campo. Sulla fascia sinistra e a centrocampo sicuramente, ma anche in difesa e in attacco c’è spazio di manovra. Il primo obiettivo sembra quello di rinforzare la mediana e il nome che fa più gola di tutti è certamente quello di Paul Pogba. Se ne sta parlando tantissimo, anche se rimane un colpo difficilissimo soprattutto a gennaio. Le alternative comunque non mancano. Si va dal costoso Aouar (anche lui complicato a gennaio) fino a Locatelli e De Paul, due giocatori che conoscono bene la Serie A e che piacciono molto a Pirlo. Come detto però, la Juventus potrebbe intervenire anche in altri reparti.

Soprattutto a causa dei problemi fisici di Chiellini, la Vecchia Signora potrebbe decidere di fare un innesto anche al centro della difesa, magari sfruttando qualche ghiotta occasione di mercato. Stando a quanto riferito da calciomercato.it, Paratici sarebbe interessato a Jerome Boateng. Il difensore tedesco è un perno importante del Bayern Monaco ma è in scadenza di contratto a fine stagione e per questo potrebbe lasciare il club bavarese già a gennaio. Solo un’ipotesi al momento, sicuramente suggestiva. Le valutazioni sono in corso e, come sottolineato poco fa, in casa Juve sembra esserci fermento: qualcosa accadrà. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<<