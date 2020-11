TORINO- In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha così commentato le voci di un possibile esonero, con uno tra Sarri e Prandelli pronto a prendere il suo posto: “Le voci fanno parte del gioco, rimaniamo concentrati su quello che succede in campo. Dobbiamo tornare sul giusto percorso. La società e il presidente mi sono stati molto vicini e lo sono ancora. Se ci fosse stato un clima negativo, non sarei rimasto alla fine dello scorso campionato”.