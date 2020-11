TORINO – Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Videolina Sport: “Un ritorno di Nainggolan a gennaio? Siamo di nuovo in lockdown, il pubblico non va allo stadio, le biglietterie sono chiuse e non abbiamo incassato un euro. Eviterei di fare voli pindarici e chiuderei qui il discorso per evitare che mi facciano ancora questa domanda”.