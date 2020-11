TORINO- A causa della situazione Covid, è ancora in dubbio lo svolgimento di Euro2020 della prossima estate. Come riportato dal quotidiano francese Le Parisien, però, la Russia avrebbe proposto una soluzione: ospitare la manifestazione, invece di farla disputare in 12 paesi diversi. I russi starebbero facendo leva sull’ampia disponibilità di infrastrutture, anche se per ora non ci sono conferme dirette dall’UEFA.