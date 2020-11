eSerie A, al via la stagione 2020/21

TORINO- La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l’inizio della stagione 2020/21 della eSerie A Tim, spiegandone tutti i dettagli: “La Lega Serie A annuncia la partenza della stagione 2020/2021 della eSerie A TIM, ricca di grandi novità che saranno presto svelate. Una competizione appassionante che si svolgerà nell’arco di ben sette mesi a partire dal 10 novembre 2020, organizzata da Lega Serie A in collaborazione con PG Esports e Infront, partner nell’organizzazione del torneo e nella sua commercializzazione. Il Campionato si giocherà su console esclusiva PlayStation®4 (PS4™). La prima fase sarà interamente dedicata a tutti gli appassionati videogiocatori, che disputando un turno di qualificazione avranno l’opportunità di mettere in mostra le proprie abilità per essere selezionati dai Club della eSerie A TIM; al termine si svolgerà il Draft, l’evento di presentazione dei giocatori e delle squadre previsto per la prima settimana di febbraio. La seconda fase della eSerie A TIM vedrà l’inizio della competizione ufficiale: i Club si sfideranno in un Group Stage che determinerà gli accoppiamenti dei Playoff, porta d’accesso alle Final Eight di maggio”.