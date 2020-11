Arthur e Morata in gol: che serata per i nazionali bianconeri

TORINO – Con la giornata di oggi si chiuderanno gli impegni dei bianconeri convocati in Nazionale e a partire da domani mister Andrea Pirlo potrà contare su tutti i suoi giocatori per preparare la sfida di sabato sera all’Allianz Stadium (ore 20.45) contro il Cagliari.

Prima di ricordare gli ultimi appuntamenti di questa sera, è necessario fare un passo indietro per vedere ciò che è successo ieri sera e nella notte.

L’ultimo incontro disputato in ordine temporale è stato il derby bianconero di oltreoceano: a spuntarlo sono stati Arthur e Danilo, entrambi schierati titolari, con il primo dei due che è andato anche a segno nello 0-2 che il Brasile ha inflitto in trasferta all’Uruguay di Bentancur (anche Rodrigo in campo dall’inizio). I verdeoro, dopo quattro partite, sono primi a punteggio pieno nel girone unico per le Qualificazioni al Mondiale del 2022.

Tornando indietro di qualche ora, Cuadrado, che ha giocato tutta la gara, e la sua Colombia si sono arresi 1-6 in Ecuador. Per il momento la strada per il Mondiale è in salita.

Anche in Europa erano quattro i bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali. Il Portogallo ha chiuso il girone di Nations League al secondo posto vincendo 3-2 in Croazia, con Ronaldo in campo per tutto l’arco del match. Nel secondo derby di giornata, quello tra la Francia di Rabiot (presente dal 1’ e sostituito al 78’) e la Svezia di Kulusevski (titolare da inizio a fine match), ad avere la meglio sono stati i transalpini che hanno vinto 4-2 chiudendo da imbattuti questa prima fase della competizione UEFA per Nazionali. A chiudere questa serata europea è stata la sfida tra la Spagna e la Germania, decisiva per l’accesso alla Final Four di Nations League. Il pass per la fase finale l’hanno strappato gli iberici che si sono imposti con un netto 6-0 e tra i marcatori è andato a segno anche Morata.