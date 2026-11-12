Ieri, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Nations League contro l'Italia, Zinedine Zidane ha ricevuto la domanda che a Torino aspettano da anni: allenerebbe la Juventus? La risposta non ha chiuso nessuna porta. Se continuerà a fare l'allenatore, ha spiegato, «un giorno mi piacerebbe», aggiungendo un «perché no» che basta e avanza per riaccendere la fantasia del popolo bianconero.

Le parole, riportate da Calciomercato.com, sono arrivate in una giornata dominata soprattutto da un'altra notizia: l'assenza di Kylian Mbappé per la partita di stasera a San Siro, calcio d'inizio alle 20:45. Il capitano francese ha accusato un piccolo fastidio e lo staff ha scelto di non rischiarlo, con la speranza di riaverlo per l'impegno di domenica. Una Francia già priva di Pierre Kalulu, fermato da una lesione al bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a lasciare il ritiro.

Il debito con Lippi

Zidane non ha parlato della Juventus solo in chiave futura. Ha ricordato i suoi primi tempi in bianconero, quando le prestazioni non convincevano e né i tifosi né la stampa lo avevano ancora adottato. A dargli fiducia fu, che gli assicurò un posto nella sua squadra: un gesto per cui il francese ha detto di dovergli tutto. Dal tecnico viareggino, ha aggiunto, ha imparato soprattutto la lezione di non fermarsi mai e di insistere sempre, oltre a molti concetti tattici.

Zidane arrivò a Torino nel 1996 dal Bordeaux e ci rimase cinque stagioni, vincendo due scudetti prima del trasferimento al Real Madrid. Da allenatore, proprio con i Blancos, ha costruito un palmarès che pochi possono vantare, con tre Champions League consecutive.

Perché non è una pista per oggi

Il punto, però, è il calendario. Secondo Calciomercato.com, Zidane è legato alla federazione francese da un contratto fino a giugno 2030, con l'obiettivo di guidare la nazionale fino al Mondiale che si giocherà tra Spagna, Portogallo e Marocco., né come soluzione d'emergenza in caso di crisi della squadra di Luciano Spalletti.

In casa Juventus il tema della panchina è comunque d'attualità. Negli ultimi giorni si è parlato a lungo di Simone Inzaghi, il cui contratto con l'Al Hilal scade a giugno, ma il suo agente ha frenato su un possibile addio. Spalletti, intanto, lavora per rimettere in carreggiata una squadra che dopo il 2-2 di Firenze deve ripartire dal Venezia, in programma domenica 22 novembre all'Allianz Stadium.

Le parole di Zidane, insomma, non spostano gli equilibri di oggi. Ma confermano che il filo con la Juventus non si è mai spezzato: quando il francese deciderà di tornare ad allenare un club, Torino sarà una delle prime porte a cui bussare.