Il futuro di Jonathan David non si deciderà prima dell'estate. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Atletico Madrid ha raffreddato i tempi del riscatto dell'attaccante, arrivato in Spagna a inizio settembre con la formula del prestito. Il club di Diego Simeone continua a considerarlo una soluzione utile per il reparto offensivo, ma vuole arrivare in fondo alla stagione prima di stabilire se valga davvero la pena investire la cifra pattuita con la Juventus.

Un cambio di passo rispetto a qualche settimana fa. A fine ottobre lo stesso portale aveva raccontato di un'apertura dei Colchoneros a trattenere il canadese anche oltre la scadenza del prestito. Ora, invece, la pratica finisce in fondo all'agenda dell'Atletico, e il motivo è soprattutto tecnico: dopo un avvio brillante, con tre gol messi a segno in poco tempo, David si è fermato.

Le cifre dell'accordo

L'intesa raggiunta il 1° settembre tra Juventus e Atletico prevede un prestito gratuito fino al 30 giugno 2027 e un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, da versare in quattro esercizi. Si tratta quindi di un'opzione, non di un obbligo: senza una scelta esplicita degli spagnoli, il giocatore tornerà a Torino.

C'è poi il nodo dell'ingaggio. Il classe 2000 guadagna circa 6 milioni l'anno più bonus e, sempre secondo Tuttomercatoweb, in questa stagione lo stipendio è diviso tra i due club: circa il 60% a carico dell'Atletico, il resto della Juventus. Per un attaccante che a Madrid non è un titolare fisso, è una cifra pesante. Già a ottobre si ipotizzava che un eventuale accordo definitivo avrebbe richiesto uno sforzo da parte di tutti: un sacrificio economico del giocatore e uno sconto bianconero sui 25 milioni.

La dirigenza bianconera segue gli sviluppi

Per la Juventus il quadro non è banale. David era arrivato a Torino nell'estate del 2025, a parametro zero dal Lille. La cessione in prestito all'Atletico era stata accolta come una soluzione capace di alleggerire il monte ingaggi e, in prospettiva, di portare un incasso.

Il tema si intreccia con il mercato bianconero. Tra Torino e Madrid i rapporti sono stretti, tanto che dall'Atletico arriva anche uno dei nomi accostati alla Juve per l'attacco, come raccontato nel nostro pezzo sul ritorno di fiamma per Sorloth. E proprio il reparto offensivo è il punto debole della squadra di Luciano Spalletti, che fatica a trovare la porta con le punte: i numeri della frenata bianconera lo raccontano bene.

Resta un paradosso: la Juve cerca un centravanti per gennaio mentre uno dei suoi, in Spagna, attende di capire dove giocherà l'anno prossimo. Difficile, però, immaginare un ritorno anticipato: il prestito dura fino a fine stagione e l'Atletico non ha interesse a rinunciare a un'alternativa offensiva a metà percorso. La risposta definitiva arriverà solo a giugno, quando Simeone tirerà le somme e la Juventus saprà se potrà contare su quei 25 milioni.