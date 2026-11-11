La pausa per le nazionali può rappresentare un'occasione importante per Luciano Spalletti, che spera di ritrovare alcuni degli indisponibili in vista della ripresa del campionato. Tra i giocatori attesi al rientro c'è anche Nico Gonzalez, fermo ormai da diverse settimane a causa di un problema muscolare.

L'argentino si è infortunato dopo la partita di Europa League contro il Rennes e gli esami effettuati al J|Medical il 23 ottobre hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo destro. Da quel momento ha iniziato il programma riabilitativo, con l'obiettivo di recuperare completamente durante la sosta di novembre.

Quando torna Nico Gonzalez? La partita nel mirino

Le indicazioni disponibili portano alla sfida contro il Venezia, in programma domenica 22 novembre, come possibile appuntamento per il ritorno dell'esterno argentino. Il giocatore punta quindi a sfruttare queste giornate per completare il recupero e presentarsi alla ripresa nelle migliori condizioni possibili.

La Juventus, al momento della comunicazione ufficiale dell'infortunio, non aveva indicato una data precisa per il rientro. Le previsioni successive hanno però individuato proprio nella gara contro il Venezia il possibile traguardo per rivedere Gonzalez tra i convocati.

Naturalmente, la sua disponibilità dipenderà dalle risposte fisiche durante il lavoro di recupero e dalle valutazioni dello staff medico. Non ci sarà quindi alcuna necessità di accelerare i tempi se non dovessero esserci tutte le condizioni per tornare in campo.