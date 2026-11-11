Il titolare c'è, il resto del reparto no. Guglielmo Vicario si è preso la porta della Juventus in pochi mesi, ma dietro di lui la situazione è destinata a cambiare radicalmente. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, a fine stagione potrebbero lasciare Torino tre portieri su quattro, e la dirigenza ha già cominciato a guardarsi intorno per trovare i sostituti.

Vicario, il riscatto è una formalità

Grabara, Neto e Pinsoglio: tre strade verso l'uscita

Il trentenne è arrivato dal Tottenham negli ultimi giorni del mercato estivo, in prestito con diritto di riscatto. Una scommessa che ha pagato:, cifra già fissata negli accordi, e che l'opzione venga esercitata non è in dubbio da tempo. Oltre alle parate, a convincere il club è stata la personalità mostrata in una stagione complicata, con Vicario capace di prendersi responsabilità anche nei momenti difficili, come dopo la sconfitta con il Sassuolo. In questi giorni è in ritiro con la Nazionale, insieme agli altriIl caso più sfortunato è quello di. Arrivato in prestito dal Wolfsburg, a fine settembre si è rotto il legamento crociato del ginocchio, con uno stop stimato allora in almeno sei-sette mesi.: il polacco tornerà in Germania, dove ha un contratto fino al 2028.

Proprio l'infortunio di Grabara aveva portato al ritorno di Neto, svincolato, già alla Juventus tra il 2015 e il 2017. Un'operazione d'emergenza, con un accordo breve che scade a giugno: anche lui dovrebbe salutare. E poi c'è Carlo Pinsoglio, che a marzo compirà 37 anni. Un anno fa era arrivato un ultimo rinnovo e la stessa strada, con un prolungamento fino al 2028, non è esclusa in assoluto, ma viene considerata remota.

A meno di sorprese, quindi, la Juventus dovrà trovare sul mercato sia il secondo sia il terzo portiere.

Il primo nome della lista è quello di Lorenzo Palmisani, 22 anni, una delle rivelazioni del campionato con la maglia del Frosinone, che gli ha appena rinnovato il contratto. I bianconeri lo seguono da mesi e, sempre secondo Tuttosport, starebbero studiando una formula già sperimentata in passato: acquisto a gennaio e permanenza in Ciociaria fino a fine stagione, come avvenne con Federico Gatti nel 2022. Il suo procuratore è Federico Pastorello, lo stesso agente di Simone Inzaghi, che ha confermato un approccio della Juventus già la scorsa estate, precisando però che non era stato l'unico club a farsi avanti e che resta da vedere se l'interesse verrà ribadito.

Le alternative portano lontano dall'Italia. Il duo Carnevali-Massara tiene d'occhio Pedro Morisco, portiere del Coritiba ormai stabilmente nel giro della Nazionale brasiliana, e Stanislav Agkatsev, titolare del Krasnodar. Si tratta per ora di profili monitorati, senza trattative avviate: la pista che porta a Frosinone resta la più concreta.

Il dossier, del resto, non ha scadenze immediate quanto quello dell'attacco, dove la ricerca di un centravanti per gennaio è la vera priorità. Ma il mercato dei portieri si muove con largo anticipo, e chiudere presto per il vice di Vicario significherebbe arrivare all'estate con un problema in meno. Nel frattempo Luciano Spalletti sfrutta la pausa per recuperare alcuni uomini importanti in vista del rientro in campo contro il Venezia, a cui seguiranno l'Omonia e la trasferta di Como del 29 novembre.