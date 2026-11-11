L'avventura inglese di Michele Di Gregorio non sta andando come sperava. Il portiere, ceduto dalla Juventus al Bournemouth a fine agosto, finora non ha mai giocato in campionato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le possibilità che il club inglese lo riscatti a fine stagione sono minime.

I numeri spiegano il pessimismo. Di Gregorio ha collezionato quattro presenze, tutte tra Coppa di Lega ed Europa League, incassando un solo gol. In Premier, invece, è sempre rimasto in panchina: di fatto è il secondo portiere della squadra. Una condizione che rende poco sostenibile, per il Bournemouth, l'esborso previsto per trattenerlo a titolo definitivo.

I costi dell’operazione

L'operazione chiusa il 25 agosto prevedeva un prestito fino al 30 giugno 2027 a 1,3 milioni di euro, con bonus fino a 800 mila euro, e un diritto di riscatto da 12,7 milioni pagabili in tre anni, più eventuali premi fino a 1,5 milioni. Secondo le stime pubblicate allora da Calcio e Finanza, in caso di riscatto la Juventus avrebbe registrato una plusvalenza di circa 5,4 milioni.

Il classe 1997 era arrivato a Torino dal Monza nell'estate del 2024. In questa stagione la porta bianconera è di Guglielmo Vicario, oggi in ritiro con l'Italia insieme agli altri bianconeri convocati per la sosta, e decisivo anche nel pareggio di Firenze, commentato da Spalletti nel suo duro dopo partita.

Se nei prossimi mesi la situazione non cambierà, Di Gregorio tornerà alla Continassa a fine prestito e la Juventus dovrà cercargli una nuova sistemazione. Uno scenario che si aggiunge a un reparto già destinato a cambiare in estate. Per il portiere, però, c'è ancora mezza stagione per convincere il Bournemouth: un infortunio o un calo del titolare potrebbero aprirgli le porte della Premier e rimettere in discussione tutto.