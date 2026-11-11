Nessuna presenza in Premier League e appena quattro gare tra coppe: secondo la Gazzetta dello Sport il club inglese difficilmente verserà i 12,7 milioni previsti. Il portiere rischia di tornare alla Juventus a giugno.
L'avventura inglese di Michele Di Gregorio non sta andando come sperava. Il portiere, ceduto dalla Juventus al Bournemouth a fine agosto, finora non ha mai giocato in campionato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le possibilità che il club inglese lo riscatti a fine stagione sono minime.
I numeri spiegano il pessimismo. Di Gregorio ha collezionato quattro presenze, tutte tra Coppa di Lega ed Europa League, incassando un solo gol. In Premier, invece, è sempre rimasto in panchina: di fatto è il secondo portiere della squadra. Una condizione che rende poco sostenibile, per il Bournemouth, l'esborso previsto per trattenerlo a titolo definitivo.
I costi dell’operazioneL'operazione chiusa il 25 agosto prevedeva un prestito fino al 30 giugno 2027 a 1,3 milioni di euro, con bonus fino a 800 mila euro, e un diritto di riscatto da 12,7 milioni pagabili in tre anni, più eventuali premi fino a 1,5 milioni. Secondo le stime pubblicate allora da Calcio e Finanza, in caso di riscatto la Juventus avrebbe registrato una plusvalenza di circa 5,4 milioni. Una cifra che, senza il via libera degli inglesi, rischia di sparire dai conti bianconeri.
Il classe 1997 era arrivato a Torino dal Monza nell'estate del 2024. In questa stagione la porta bianconera è di Guglielmo Vicario, oggi in ritiro con l'Italia insieme agli altri bianconeri convocati per la sosta, e decisivo anche nel pareggio di Firenze, commentato da Spalletti nel suo duro dopo partita.
Se nei prossimi mesi la situazione non cambierà, Di Gregorio tornerà alla Continassa a fine prestito e la Juventus dovrà cercargli una nuova sistemazione. Uno scenario che si aggiunge a un reparto già destinato a cambiare in estate. Per il portiere, però, c'è ancora mezza stagione per convincere il Bournemouth: un infortunio o un calo del titolare potrebbero aprirgli le porte della Premier e rimettere in discussione tutto.
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