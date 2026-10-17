La Juventus guarda alle prossime settimane con l'obiettivo di recuperare pedine importanti per Luciano Spalletti. Tra queste c'è Kenan Yildiz, il cui ritorno in campo potrebbe arrivare all'inizio di dicembre, se il percorso di recupero procederà senza complicazioni. È quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sottolineando il peso dell'assenza del numero 10 bianconero per le soluzioni offensive della squadra.

Yildiz, quanto manca alla Juventus

Il talento turco rappresenta una risorsa importante negli ultimi metri. La sua capacità di saltare l'uomo, creare superiorità numerica e trovare spazi anche nelle situazioni più complicate offre alla Juventus alternative che non sempre sono facilmente replicabili con altri interpreti.

Per Spalletti, il recupero di Yildiz significherebbe poter contare nuovamente su un giocatore capace di cambiare ritmo alla manovra e inventare una giocata decisiva. La possibile data di inizio dicembre resta comunque legata all'andamento del recupero: sarà necessario procedere senza forzature per evitare contrattempi.

Non solo Yildiz: pesano anche le assenze a centrocampo

Le difficoltà della Juventus non riguardano soltanto il reparto offensivo. Anche le assenze di Khéphren Thuram e Manuel Locatelli hanno ridotto le opzioni a disposizione dell'allenatore, privandolo di caratteristiche differenti ma complementari.

Thuram garantisce dinamismo e forza fisica in mezzo al campo, mentre Locatelli contribuisce alla gestione del possesso e agli equilibri della squadra. Il loro recupero, insieme a quello di Yildiz, potrebbe quindi restituire a Spalletti più possibilità nella costruzione del gioco e nella scelta degli interpreti.

La Juventus attende risposte dall'infermeria: il rientro dei suoi giocatori più importanti sarà fondamentale per affrontare con maggiori alternative il calendario di dicembre.