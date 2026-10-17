La Juventus si prepara a tornare in campo in Serie A per affrontare la Lazio. La sfida, valida per la settima giornata di campionato, è in programma domenica 18 ottobre all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Dopo l'impegno europeo contro il Celta Vigo, i bianconeri vogliono concentrarsi nuovamente sul campionato e cercare un risultato importante davanti al proprio pubblico.

Juventus-Lazio: dove vedere la partita in TV e streaming

La gara tra Juventus e Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire l'incontro attraverso l'applicazione sulle Smart TV compatibili, ma anche su smartphone, tablet e PC, accedendo alla piattaforma tramite browser o applicazione.

Il fischio d'inizio è previsto per le 20:45 di domenica 18 ottobre, nella cornice dell'Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Lazio, segui la diretta testuale su Juvenews.eu

Per chi non potrà guardare la partita in televisione o in streaming, su Juvenews.eu sarà disponibile la diretta testuale di Juventus-Lazio. Aggiornamenti in tempo reale, azioni principali, occasioni da gol e risultato permetteranno ai tifosi bianconeri di seguire minuto per minuto l'andamento della sfida.

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