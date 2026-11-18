Alla Continassa arriva finalmente una notizia positiva per Luciano Spalletti. Nell'allenamento di questa mattina Edon Zhegrova ha lavorato con il gruppo per l'intera seduta, completando un passo avanti rispetto a ventiquattro ore prima, quando aveva partecipato soltanto a una parte del lavoro.

Il recupero non era affatto scontato. Nei giorni scorsi Zhegrova aveva lasciato il ritiro del Kosovo per un problema fisico, facendo temere un'altra assenza in un reparto già in difficoltà. Ieri era arrivato il primo segnale incoraggiante, con il ritorno al lavoro insieme ai compagni. La seduta odierna ha confermato i progressi.

L'infermeria non si svuota

Restano comunque diverse situazioni da monitorare. Quattro giocatori hanno seguito un programma differenziato:. Lo staff medico continuerà a valutare le loro condizioni giorno per giorno.

Il quadro più delicato riguarda Celik, rientrato dalla Turchia con qualche fastidio dopo il problema accusato nel riscaldamento della sfida con la Francia. Il terzino sta seguendo un percorso specifico. Cambiaso e Nico Gonzalez devono invece gestire problemi muscolari, mentre per Kalulu il rientro è previsto verso la fine del mese. La sua presenza nella partita di domenica appare quindi difficile.

Le fasce restano il principale problema per Spalletti. Con Celik e Cambiaso in dubbio, il recupero di Zhegrova offre almeno una soluzione in più nella metà campo offensiva. È tornato a disposizione anche Francisco Conceição, dopo la lussazione rimediata contro la Lazio. Ieri, inoltre, Kenan Yildiz ha ripreso a lavorare con il pallone, ma per rivederlo in partita servirà ancora tempo.

In attacco resta da definire l'assetto. Secondo Tuttosport, Spalletti starebbe valutando di concedere a Ekhator la prima maglia da titolare. A sostenere questa ipotesi c'è anche il momento positivo del giovane attaccante, che con l'Under 21 si è preso la responsabilità del rigore decisivo. Le ultime sedute saranno decisive per sciogliere i dubbi.

La Juventus non può permettersi altri passi falsi. I bianconeri sono settimi con 18 punti dopo undici giornate e domenica alle 12:30 ospiteranno il Venezia all'Allianz Stadium, nel dodicesimo turno di Serie A. Una vittoria sarebbe importante per avvicinare la zona Champions e ritrovare continuità, soprattutto dopo settimane complicate sul piano dei risultati e degli infortuni.