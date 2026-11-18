Il futuro di Lois Openda torna a essere un problema da risolvere per la Juventus. L'esperienza dell'attaccante belga al Lione potrebbe infatti interrompersi già durante la prossima finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club francese non sarebbe intenzionato a proseguire il rapporto con il giocatore e avrebbe già fatto arrivare alla Continassa la propria posizione.

Uno scenario che complica ulteriormente i piani della dirigenza bianconera, chiamata a trovare una nuova sistemazione per un calciatore che non è riuscito a lasciare il segno nel corso della sua esperienza a Torino. L'infortunio e il cambio di allenatore hanno contribuito a rendere ancora più difficile il percorso di Openda, ma nemmeno Luciano Spalletti sarebbe rimasto convinto dal rendimento dell'attaccante.

I numeri di Openda e l'investimento da 43 milioni

L'avventura in bianconero del belga non ha rispettato le aspettative. Openda ha collezionato complessivamente appena 34 presenze con la maglia della Juventus, partendo titolare soltanto in otto occasioni. Numeri che raccontano le difficoltà incontrate nel trovare continuità e conquistare un ruolo stabile all'interno della squadra.

La questione assume un peso ancora maggiore se si considera l'investimento sostenuto dal club, pari a 43 milioni di euro. Una cifra importante, che oggi appare complicata da recuperare attraverso una nuova operazione di mercato. Il prestito al Lione aveva rappresentato un tentativo per rilanciare il giocatore e alleggerire almeno il costo dell'ingaggio, ma l'accordo non prevedeva garanzie sul riscatto.