Giovanni Carnevali non ha cercato di nascondere le difficoltà della Juventus. Intervenuto oggi a Milano, sul palco dell'ottava edizione dell'RCS Sport Industry Talk, l'amministratore delegato e direttore generale bianconero ha affrontato i temi più delicati del momento: risultati al di sotto delle aspettative, una ricostruzione ancora da completare e margini di manovra limitati sul mercato.

Il dirigente è partito dagli errori commessi in passato. «Nel corso degli anni, qualche errore è stato fatto», ha ammesso, indicando nella recente ricapitalizzazione voluta dalla proprietà un segnale di quanto fosse necessario intervenire. Il riferimento è all'aumento di capitale da 200 milioni appena partito, pensato per rafforzare la situazione finanziaria del club.

Poi l'attenzione si è spostata sul campo. «Adesso devono arrivare i risultati», ha sottolineato Carnevali, riconoscendo che nelle ultime stagioni la Juventus non ha raggiunto i traguardi a cui è abituata. Dopo undici giornate, la squadra di Spalletti occupa il settimo posto con 18 punti, undici in meno della Lazio capolista.

Il settlement agreement condiziona il mercato

Il passaggio più significativo dell'intervento ha riguardato le operazioni in entrata. Carnevali ha individuato nel settlement agreement sottoscritto con la UEFA uno dei principali ostacoli per la Juventus., ha spiegato, evidenziando quanto i vincoli finanziari possano incidere sulle ambizioni sportive. La strada, almeno per il momento, è quella dell'adattamento: «La maggiore difficoltà è il settlement agreement ma dobbiamo adattarci».

Dichiarazioni che inevitabilmente ridimensionano le aspettative sulle possibili mosse di gennaio. Tra i nomi accostati ai bianconeri nelle ultime settimane c'è Varela, il capocannoniere del Monza, ma ogni eventuale trattativa dovrà fare i conti con risorse limitate. La prudenza riguarda anche la gestione interna, come conferma la decisione di congelare i rinnovi di contratto fino a marzo.

Carnevali ha ripercorso anche il proprio percorso professionale, definendo «essere arrivato alla Juve» un motivo di orgoglio. Dopo gli anni al Sassuolo al fianco della famiglia Squinzi, ha trovato a Torino una proprietà con cui confrontarsi. Il passaggio da una realtà medio-piccola a un grande club, ha riconosciuto, comporta inevitabilmente un cambiamento importante. Ha inoltre elogiato la struttura bianconera, dallo stadio di proprietà al J|Hotel e al J|Medical, pur sottolineando che restano diversi aspetti su cui migliorare.

«Ci vuole tempo», ma la Juventus deve accelerare

Nel messaggio rivolto ai tifosi convivono pazienza e urgenza. «Ho fiducia, ma ci vuole tempo», ha dichiarato il dirigente, assicurando professionalità e impegno, senza però promettere. Allo stesso tempo, la Juventus deve cercare di accelerare il percorso: «Dobbiamo bruciare i tempi per dare soddisfazioni ai nostri tifosi». Il riferimento resta il calcio, come ha ribadito Carnevali: «Il nostro core business è il calcio».

Adesso toccherà alla squadra rispondere sul campo. Alla ripresa del campionato i bianconeri affronteranno il Venezia, con un'infermeria ancora affollata e la necessità di tornare a raccogliere punti. Le parole del dirigente hanno tracciato un quadro chiaro delle difficoltà attuali: la ricostruzione è in corso, ma i risultati non possono continuare ad aspettare.