Il Venezia sarà il prossimo avversario della Juventus in Serie A, ma il club lagunare guarda già anche al mercato bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, domenica al Moccagatta di Alessandria, in occasione della vittoria per 3-0 della Next Gen contro il Treviso, in tribuna era presente Cristian Molinaro, oggi responsabile dell’area tecnica del Venezia. L’ex bianconero avrebbe seguito da vicino due giocatori in particolare: il centrocampista Augusto Owusu e l'esterno difensivo Filippo Pagnucco.

Al momento non risultano offerte formali. Si tratta di un interesse da monitorare, ma significativo perché conferma l'attenzione dei club di categoria superiore verso i giovani della seconda squadra juventina.

Owusu è un profilo che Spalletti conosce bene. Nato a Torino, con doppia nazionalità italiana e ghanese, è un centrocampista di quasi un metro e novanta, capace di ricoprire più ruoli: può agire da esterno in una linea a cinque oppure abbassarsi a terzino in una difesa a quattro. In estate sembrava destinato a partire in prestito per maturare esperienza, ma l'infortunio di Khephren Thuram ha modificato i piani. Da quel momento l'allenatore lo ha aggregato spesso alla prima squadra, concedendogli anche il debutto in Europa League, con pochi minuti al posto di Woltemade nel 5-0 al NEC Nijmegen. Come riferisce Tuttosport, Spalletti apprezza soprattutto la serietà e l'applicazione mostrate dal giovane durante gli allenamenti.

Diverso il percorso di Pagnucco. Nei mesi scorsi si erano interessate a lui alcune società di Serie B, tra cui Avellino e Catanzaro, che avevano chiesto informazioni per un prestito. La Juventus aveva però scelto di trattenerlo. L'interesse di una squadra di Serie A come il Venezia potrebbe cambiare lo scenario, magari non già a gennaio, ma in una delle prossime finestre di mercato.

Gennaio, il mese delle scelte

Le prospettive dei due giovani dipenderanno anche dalle mosse della Juventus. L'eventuale arrivo di un rinforzo a centrocampo, insieme al progressivo rientro di Thuram, potrebbe ridurre lo spazio per Owusu in prima squadra e riportare d'attualità l'ipotesi di un prestito.

C'è poi la questione economica. Come già accaduto a giugno con Daffara e Puczka, il club potrebbe valutare la cessione di alcuni giovani per finanziare gli acquisti invernali. I vincoli del fair play finanziario UEFA lasciano margini stretti, e le operazioni sui prodotti del vivaio rappresentano una possibile fonte di entrate. Tra i giocatori della Next Gen che hanno già lasciato Torino c'è anche Comenencia, passato allo Zurigo.

Per ora, però, l'attenzione è rivolta al campo. La Juventus, settima con 18 punti, ripartirà proprio contro il Venezia dopo la sosta, con l'infermeria ancora affollata e diversi giocatori da valutare fino all'ultimo. In questo contesto, la duttilità di Owusu potrebbe rivelarsi utile anche nell'immediato. La sfida con i lagunari avrà quindi un motivo d'interesse in più: il Venezia ha già iniziato a osservare da vicino alcuni talenti bianconeri.