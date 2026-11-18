L'AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027. Per la sfida tra Juventus e Venezia, in programma domenica 22 novembre alle ore 12:30 all'Allianz Stadium di Torino, è stato scelto Alberto Ruben Arena, appartenente alla sezione di Torre del Greco.

La partita segnerà il ritorno in campo dei bianconeri dopo la sosta per le Nazionali. La squadra di Luciano Spalletti riprenderà il proprio cammino in campionato con un appuntamento importante, inserito in un calendario ravvicinato che metterà alla prova la continuità e le ambizioni della formazione torinese nella corsa al quarto posto.

La squadra arbitrale completa per Juventus-Venezia

L'arbitro Arena sarà affiancato dagli assistenti Cecconi e Miniutti, incaricati di supportarlo lungo le due linee laterali. Il ruolo di quarto ufficiale è stato invece affidato a Davide Massa.

Per quanto riguarda la sala VAR di Lissone, la supervisione degli episodi di gara sarà affidata a Davide Ghersini, che ricoprirà il ruolo di VAR, con Paolo Silvio Mazzoleni come AVAR.